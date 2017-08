Em Rio Preto da Eva, Governador David Almeida inaugura estrada do Alto Rio e garante potencializar produções agrícolas da região

O governador David Almeida inaugurou nesta quarta-feira, 22 de agosto, a estrada do Alto Rio, na comunidade Nova Jerusalém, em Rio Preto da Eva (68 quilômetros de Manaus), onde mais de 300 famílias devem melhorar o trabalho das produções de farinha de mandioca, hortaliças, tucumã e avicultura. O Alto Rio é um dos quatro ramais que estão no cronograma de inaugurações para ocorrer até o final de setembro, pelo Governo do Estado, totalizando 60 quilômetros de estrada e investimento de R$15 milhões.

Além dos produtos agrícolas, a estrada do Alto Rio vai potencializar o roteiro turístico da localidade, que abriga seis balneários e recebe grande fluxo de visitantes da capital. O governador David Almeida enfatizou que sua gestão conseguiu imprimir um trabalho com celeridade em obras que garantiram qualidade de vida para as famílias amazonenses.

“Assim como Rio Preto da Eva, conseguimos empreender esse ritmo de trabalho em diversas cidades do interior, e acredito que a população terá grandes benefícios de nosso trabalho. Aqui em Rio Preto, a produção vai aumentar, o turismo terá suas conquistas. Eu tenho buscados resultados rápidos e práticos para ajudar as famílias. foram mais de 30 anos de espera desse povo da comunidade, e hoje estamos realizando este sonho”.

Na comunidade Nova Jerusalém a produção da farinha de mandioca é o carro-chefe, chegando 4 toneladas ao mês. Além da farinha, há o cultivo de hortaliças, tucumã e avicultura. Na localidade há também a presença do maior produtor de grama do Estado, com 80 hectares.

O produtor rural Rubens Machado, 60, escoa para Manaus uma média de 300 frangos por semana. Sua meta, a partir de agora, é triplicar a produção. “O grande gargalo era como escoar nossos produtos. Agora vai dar para trabalhar melhor porque vou ter garantia que não vou ter prejuízo com carro quebrado”.

Os próximos ramais que serão entregues totalmente pavimentados são do Baixo Rio; ZF9 e Procópio. A cidade de Rio Preto da Eva possui a maior produção de laranja (150 milhões de frutas ao ano), peixe com 5 mil toneladas, ao ano, e banana com 3 mil toneladas, ao ano.

Parceria com PIM – Durante a inauguração, o governador falou sobre a parceria com as empresas do PIM que está ajudando os produtores a fornecerem produtos de fruticultura e hortaliças para os restaurantes das empresas. “Essa parceria com as empresas vai fazer com que deixemos de comprar, por exemplo, banana de Roraima, e passar a comprar direto do produtor. Sem dúvida alguma, vamos ter autossuficiência na produção de banana, como temos com hoje com a laranja”, disse o governador.

O trabalho é coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (IDM), e a primeira entrega ocorreu nesta semana, quando houve o envio de 2,5 toneladas de banana e 200 kg de pimenta de cheiro das produções do ramal do ZF9 para uma empresa que administra 60 restaurantes no PIM. O Governo do estado vai impulsionar essa parceria para as cooperativas dos municípios da Região Metropolitana de Manaus.

FOTOS: Valdo Leão