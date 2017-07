Em Rio Preto da Eva, David Almeida lança nesta quarta pacote de obras de recuperação de ramais – Baixo Rio, Alto Rio, Procópio e ZF-9

Para facilitar o escoamento da produção e a comunicação por via terrestre entre as comunidades rurais e as sedes dos municípios do interior do Estado, o Governo do Amazonas vem investindo na recuperação de ramais e rodovias.

Nesta quarta-feira (5), o governador Davi Almeida vai ao Rio Preto da Eva, onde deve lançar um pacote de recuperação de vários ramais.

Os trabalhos realizados por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) incluem obras nos ramais Alto Rio (com 9,16 km de extensão); Baixo Rio (com 13,66 km); Procópio (com 18,92 km) e o ZF9 (com 21,64 km de extensão). O investimento é de R$ 15.148.834,12.

Distante cerca de 80 km de Manaus, Rio Preto da Eva tem uma população estimada em 31.274 habitantes, segundo dados do censo de 2016 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município tem na cultura da laranja, na piscicultura e no turismo a sua base econômica.