Em reunião com David Almeida, CAF sinaliza liberação de crédito para recuperação de igarapés

Um dos compromissos da extensa agenda do governador David Almeida em sua primeira viagem à Brasília, depois que assumiu o comando do governo foi uma reunião no início da tarde desta quarta-feira, dia 31 de maio, com o diretor da Cooperação Andina de Fomento (CAF), Victor Rico. O encontro foi para tratar sobre investimentos para projetos de recuperação de três igarapés e para as obras da Cidade Universitária.

Pela manhã, David Almeida esteve reunido com a diretoria executiva do Banco do Brasil (BB) onde tratou da liberação, em até 60 dias, de recursos da ordem de R$300 milhões. O montante será destinado para as obras de infraestrutura no interior, além de setores como saúde, produção rural, regularização fundiária, segurança pública, habitação e para o sistema penitenciário.

Um dos financiamentos já avaliados pela CAF, segundo David, e em pauta na reunião será destinado para os projetos de recuperação dos igarapés da Sharp, do Bindá e São Sebastião. O investimento é de aproximadamente R$75 milhões de dólares.

“Estamos aqui com a CAF para dar continuidade a essa parceria e acessar algo como R$ 75 milhões de dólares que serão investidos nos igarapé da Sharp, São Sebastião e Bindá. Recursos esses que vão beneficiar a cidade de Manaus e o Estado do Amazonas”, destacou.

O diretor da CAF, Victor Rico, que conduziu a reunião com o governador David Almeida, se mostrou aberto ao diálogo e em apoiar os investimentos para o Estado. “Eu recebi a visita do governador e manifestei que estava muito contente em receber ele em um prazo tão curto de sua gestão. Estamos aqui para falar de como a CAF pode continuar apoiando o Estado do Amazonas para seu desenvolvimento”, ressaltou.

O investimento para os projetos de recuperação de igarapés, segundo Victor, já foram avaliados pela CAF e agora seguem para avaliação do Ministério da Fazenda. “Falamos de duas operações que podem materializar-se nos próximos meses e acho que isso vai ser possível porque eu vi que o governador está muito comprometido com o desenvolvimento”, disse do diretor.

Uma segunda operação já entrou no planejamento da CAF. Trata-se de um recurso de R$120 milhões destinados para a Cidade Universitária. “Nós estamos disponíveis e já colocamos em nosso planejamento e estamos esperando para que possamos lançar em trâmite nas instâncias do Governo