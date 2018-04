EM PORTO VELHO, PRF RECUPERA VEÍCULO QUE HAVIA SIDO ROUBADO HÁ POUCO MAIS DE 1 HORA

Na tarde deste domingo (1), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um Honda Civic, de cor branca e ano 2017, no Km 813 da BR 364, nas proximidades do Distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho/RO.

Segundo informações, por volta das 11h40, o proprietário do veículo foi mostrá-lo a supostos compradores, os quais, durante um breve “test drive”, anunciaram o assalto, portando armas de fogo e ameaçando o dono do carro, que, num momento de desatenção dos meliantes, conseguiu pular do automóvel.

Diante desta situação, a vítima do crime, praticamente de imediato, entrou em contato com a PRF, por meio do número telefônico 191, sendo a ocorrência repassada aos policiais de serviço.

Por volta de 13h10, ao se aproximar da Unidade Operacional (UOP) da PRF situada no Km 760 da BR 364, em Porto Velho, o condutor do mencionado automóvel desrespeitou a ordem de parada emanada pelos agentes, que, então, passaram a realizar um acompanhamento tático.

Enquanto acompanhavam o veículo roubado, a equipe solicitava apoio às guarnições da Polícia Militar que estavam de serviço nos distritos que se aproximavam, como, por exemplo, Jaci Paraná e Nova Mutum, para que fosse feito um bloqueio na rodovia.

Após 53 quilômetros de acompanhamento tático, o condutor adentrou bruscamente na estrada que dá acesso a União Bandeirantes, abandonando o veículo e fugindo em direção à densa vegetação, somente sendo localizado 3 horas depois pela Polícia Militar de Nova Mutum, que o encaminhou até a UOP da PRF.

Uma vez configurado o delito de roubo (art. 157 do Código Penal), o indivíduo, um operador de máquinas de 31 anos, foi posteriormente conduzido à Central de Flagrantes, ao passo que o automóvel foi restituído à esposa do proprietário.

*Para maiores informações sobre a PRF, acompanhar nossas páginas no Facebook (@PRFRondonia) e no Twitter (@prf_ro).*

*POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL*

*Núcleo de Comunicação Social – RO*

[email protected]