Em Parintins, David diz que lutará pelo reajuste salarial dos professores da rede Estadual

O reajuste salarial dos profissionais da educação vai ser uma das principais lutas do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado David Almeida. A declaração foi feita pelo próprio presidente durante reunião com a categoria, na manhã desta quarta-feira, 31, em Parintins.

“Prometo me debruçar sobre o assunto, estudar o impacto que isso vai gerar ao Estado, e ser um interlocutor nessa luta da categoria. Os professores merecem ser respeitados e valorizados”, disse, lembrando que essa reivindicação já vem desde 2014.

O encontro com os professores foi na sede do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas (Sinteam). Na ocasião, os profissionais do magistério agradeceram David pelo pagamento do Fundeb e o elegeram como o intermediário entre a categoria e o parlamento amazonense.

“Nós somos gratos por ter o Deputado David Almeida como nosso representante na Assembleia Legislativa. Nós não aceitamos mais os desmandos com o dinheiro da educação. Sempre diziam que não havia como pagar o abono do Fundeb e o David mostrou que é possível sim. Por isso, queremos a prestação de contas desse dinheiro e também o nosso reajuste. Queremos que essa pauta seja colocada como prioridade”, afirmou a professora Rosângela das Chagas.

Fundeb

Ovacionado pelos professores, David Almeida explicou como foi o processo para a liberação do abono do Fundeb. “Eu vi um montante de dinheiro na conta da Seduc e perguntei do secretário Arone (Bentes) o que era e ele me explicou sobre esse recurso. Imediatamente mandei fazer o pagamento. Não sabia que cumprir a lei faria a felicidade de tanta gente”, afirmou o parlamentar.