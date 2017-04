Em noite de glórias, Assembleia de Deus empossa novo pastor em Humaitá

Aconteceu nesta noite de sexta-feira (21) na Catedral da Assembleia de Deus de Madureira, onde foi realizado um grandioso culto com a presença do Bispo Daniel Fonseca Malafaya.

O culto foi marcado pela troca de pastor da unidade de Humaitá. Saiu o Pastor William de Jesus e entrou o Pastor Oziel Rodrigues Valezzi, com a presença de centenas de fiéis a solenidade especial foi regrada por momentos de emoção com alegria e tristeza ao mesmo tempo.

Pastor William de Jesus desenvolveu um magnífico trabalho de pregação na região sul do Amazonas, conseguindo o que parecia impossível, implantar uma igreja sem fiéis, E com todas as dificuldades possíveis, fazer crescer seu ministério galgando com muito esforço mais e mais pessoas ao seu rebanho espiritual. Pastor William de Jesus e sua esposa deixam nossa cidade debaixo das bênçãos de todos os membros de sua igreja.

O novo Pastor Oziel Rodrigues Valezzi chega com um grande desafio, continuar o trabalho do pastor William mantendo em crescimento constante as bênçãos espirituais e materiais da Catedral de Humaitá. Pastor Oziel veio de Manaus e chega com o apoio do Pastor Presidente do Amazonas Adeilson Reis, E do pastor e deputado estadual Dr. GOMES.

A noite de festa evangélica foi marcada pela posse de todos os membros da igreja local com as bênçãos do Bispo Daniel Malafaya.

Nossa redação registrou este momento solene da igreja Assembleia de Deus de Madureira em Humaitá desejando muito sucesso ao novo pastor e um sentimento de gratidão muito grande direcionado ao pastor William de Jesus. Grande abraço e muito sucesso ao seu novo pastorado no estado de Minas Gerais