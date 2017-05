Em Manaus, nível do Rio Negro chega a 28,76 m e rio fica a 18 cm da cota de emergência

Enchente do Rio Negro fez a capital entrar em situação de alerta no último dia 12.

Por Adneison Severiano, G1 AM, Manaus

Faltam 18 centímetros para o nível do Rio Negro em Manaus atingir a cota de emergência, quando áreas urbanas da capital começam a ficar inundadas. O rio atingiu a marca de 28,76 metros nesta segunda-feira (15). A Defesa Civil do Amazonas colocou Manaus em situação de alerta no último dia 12.

Na primeira quinzena de maio o Rio Negro encheu 48 cm e o rio está poucos centímetros de atingir a cota de emergência de 28,94 metros.

Por conta da cheia do Rio Negro, Manaus entrou em situação de alerta. Manaus é a 30ª cidade do Amazonas em alerta. A previsão é que o rio possa alcançar a marca máxima de 29,85, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM). A marca é a segunda maior dos últimos seis anos.

De acordo com dados divulgados pelo CPRM, a previsão é que a cota mínima seja de 29,05m. Podendo variar entre 29,15 e a máxima de 29,85 metros. A cota máxima já registrada no Rio Negro foi em 2012, quando o nível das águas atingiu 29,97 metros.

Moradores do bairro São Francisco, em Manaus precisaram construir pontes por conta da cheia (Foto: Divulgação/Defesa Civil Manaus)

A cheia do Rio Negro em Manaus é influenciada pelas chuvas na Cordilheira dos Andes, cujo o degelamento influencia a cheia no Amazonas. O Rio Negro na capital tem forte influência do Rio Solimões, que também está em ciclo de cheia. “Quem controla o Rio Negro é o Solimões. Se o Rio Negro está refletindo em uma cheia grande ela deve também deve acontecer em toda calha do Solimões de Tabatinga até o baixo Amazonas”, acrescentou Marco Antônio, superintendente do CPRM.

A subida das águas do rio é progressiva e poderá afetar bairros situados nas proximidades do Centro da cidade. A Defesa Civil do Município montou um plano de ação para auxiliar pessoas que vivem em áreas alagadas. De acordo com o órgão, estão sendo construídas passarelas e pontes em vários bairros.

Chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que as chuvas devem ficar dentro da média no trimestre maio, junho e julho em todo estado do Amazonas. Em janeiro deste ano, Manaus registrou precipitações acima do normal e o acumulado foi de 402,1 milímetros, sendo que o normal seria entre 235 e 350 milímetros. Já em fevereiro o acumulado foi dentro da normalidade com 257,4 milímetros. O normal para o período é entre 216 e 352 milímetros.

O acumulado de março foi de 270,0 milímetros, sendo que o normal para o mês varia entre 245 e 382 milímetros. No último mês de abril choveu 338,4 milímetros na capital, sendo que o normal para o mês seria entre 254 e 392 milímetros.

Do dia 1º de maio até 8h do domingo (14) choveu 60,2 milímetros. O volume ainda está abaixo da faixa mínima do acumulado para o mesmo período, que varia entre 85 e 145 milímetros.

