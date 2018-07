EM HUMAITÁ, CONDUTOR INABILITADO, EMBRIAGADO E COM MOTO ROUBADA SE ACIDENTA

No início da tarde deste domingo (01), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi comunicada quanto à ocorrência de um acidente na BR-230, Km 612, em Humaitá/AM, envolvendo uma motocicleta.

Chegando ao local informado, os policiais visualizaram o condutor, de 32 anos de idade, deitado sobre a grama da rotatória, com lesões graves na perna (fraturas na tíbia e na fíbula).

Enquanto aguardavam a chegada do atendimento hospitalar, os agentes checaram a situação do condutor e do veículo, sendo constatado que o motociclista não era habilitado e que o veículo possuía restrição de roubo/furto.

Além disso, o condutor, que apresentava nítidos sinais de embriaguez, como, por exemplo, hálito com odor etílico e olhos avermelhados, confessou ter ingerido bebida alcoólica pouco antes de guiar a motocicleta.

Sendo assim, o indivíduo cometeu os crimes de receptação (art. 180, Código Penal), de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e de gerar perigo de dano ao dirigir, em via pública, sem ser habilitado (art. 309, CTB).

O Boletim de Ocorrência Policial foi confeccionado e encaminhado, juntamente com o veículo, à Polícia Civil de Humaitá. Por sua vez, a condução do indivíduo ficou prejudicada, em razão de sua internação hospitalar, necessária diante das lesões físicas sofridas.

