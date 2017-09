Brazil's Willian (L) vies for the ball with Colombia's James Rodriguez during their 2018 World Cup qualifier football match in Barranquilla, Colombia, on September 5, 2017. / AFP PHOTO / Luis Acosta

Em duelo de líder e vice-líder, Brasil e Colômbia ficam no empate por 1 a 1 AFP

William abriu o placar para os visitantes aos 46 minutos do segundo tempo. Na volta o intervalo, Radamel Falcao conseguiu a igualdade, aos 10. O Brasil não conseguiu ampliar a sequência de nove vitórias nas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, mas voltou da Colômbia com bom resultado após empate em 1 a 1, nesta terça-feira, em Barranquilla. William abriu o placar para os visitantes aos 46 minutos do segundo tempo. Na volta o intervalo, Radamel Falcao conseguiu a igualdade, aos 10. Com o resultado, a seleção chegou aos 37 pontos e está fora de alcance dos rivais na primeira colocação. A Colômbia é a segunda colocada, com 26. A partida marcou o reencontro das equipes que se enfrentaram no dia 25 de janeiro no chamado “Jogo da amizade”, em homenagem às vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense. A próxima rodada das eliminatórias é no dia 5 de outubro. O Brasil viaja para enfrentar a Bolívia, enquanto a Colômbia tem confronto direto contra o Paraguai. Fonte: acritica.com Share on: WhatsApp Share Facebook

