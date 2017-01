Em Brasília, governador José Melo articula recursos do BID para recomposição de áreas afetadas pela chuva e para nova Matriz Econômica

O Governador José Melo reuniu-se na manhã desta terça-feira, 17 de janeiro, em Brasília, com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Na pauta, a liberação de recursos do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) para a recomposição de áreas afetadas pelas chuvas e uma articulação com a instituição internacional para a criação de uma linha de financiamento voltada a empresários interessados em investir em atividades econômicas ligadas ao projeto da nova Matriz Econômica e Ambiental do Estado.

José Melo fez um convite formal para que a diretoria do BID venha a Manaus nos próximos dias, ocasião em que se reunirá com setores empresariais e com representantes do Governo para discutir o apoio do banco ao projeto, por meio da liberação de linha de crédito. Em contrapartida, o Governo do Estado está investindo em infraestrutura e no fomento a atividades econômicas que possam trazer desenvolvimento ao interior.



“Nosso Governo está investindo na recuperação de estradas e vicinais e incentivando a implantação de viveiros para a criação de peixe em cativeiro, ao mesmo em tempo que busca parcerias para fomentar as atividades ligadas à matriz econômica”, disse o governador, que também articula em Brasília a liberação de um empréstimo de R$ 300 milhões junto ao Banco do Brasil, recursos estes que serão usados principalmente em infraestrutura e no fomento ao projeto da Matriz Econômica.

Entre as apostas do governo estão a piscicultura e a fruticultura, mas a ideia é aproveitar ao máximo o potencial natural do Estado e estimular a geração de emprego e renda nos municípios, com vistas ao desenvolvimento sustentável. A previsão é de que a reunião entre o BID e os empresários aconteça num período máximo de dez dias em Manaus.

Obras em igarapés – Ainda na pauta, o governador discutiu sobre a liberação de saldo de recursos do Prosamim para áreas onde o programa já atuou, mas que precisam ser reparadas por conta da chuva. O acúmulo de lixo e o grande volume de água provocou estragos, como alagações, assoreamento e desvio do leito dos igarapés.

No último fim de semana, o governador visitou as áreas afetadas, entre elas a região do Igarapé do Quarenta, entre as avenidas General Rodrigo Otávio e Silves e uma outra entre os Residencial Cachoeirinha e Liberdade, ambos na zona sul de Manaus para as quais já autorizou o inicio de obras emergenciais, visando a desobstrução dos igarapés, contenção de desbarrancamento, retificação dos canais, recomposição dos taludes e reconstrução de ponte de madeira usada pelos moradores.

Agenda em Brasília – Nesta quarta-feira (18), o governador José Melo terá uma reunião prévia do Fórum Permanente de Governadores, para alinhamento da pauta que será apresentada ao presidente Michel Temer. O governador irá também participar da solenidade de assinatura do Termo de Cooperação entre a União e os Estados referente ao Plano Nacional de Segurança Pública e, por fim, terá uma audiência com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, para tratar do Zoneamento Ecológico Econômico do Purus.

Fotos: Divulgação