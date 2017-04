Em Borba: Homem é detido em flagrante suspeito de estupro de vulnerável em Borba

acritica.com Manaus (AM)

Gabriel dos Santos Castro, 23, foi detido em flagrante, após denúncia anônima, hoje (28), por volta das 11h da manhã, acusado de estupro de vulnerável, no município de Borba.

De acordo com informações do Sargento PM Viana, do 9º Batalhão de Polícia Militar (PBM), localizado no município de Borba, distante cerca de 151 quilômetros de Manaus. O acusado Gabriel dos Santos, foi detido após os policiais receberem uma denúncia informando que ele estava escondido dentro da casa da namorada.

Ainda conforme o Sargento Viana, Gabriel teria estuprado sua entediada, uma menina de dez anos de idade. O pai da criança relatou o caso e os policiais já estavam em busca do infrator. Após a chegada da polícia Gabriel ainda tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

O infrator foi conduzido ao 74º Distrito de Polícia Civil do município de Borba e irá responder por estupro de vulnerável. Ele está à disposição das autoridades judiciais.

