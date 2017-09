EM BOCA DO ACRE, MORADOR FAZ MUDANÇA E LEVA CASA EM CIMA DE CAMINHÃO; CENA BOMBA NA INTERNET

Em Boca do Acre (AM) quando alguém resolve fazer a mudança leva a casa inteira, literalmente. É uma espécie de atração na cidade, algo bastante comum.

Neste domingo, um morador do município contratou um caminhão e transportou a casa de madeira no veículo até o novo terreno que ele adquiriu. A foto foi postada no Facebook e vem fazendo bastante sucesso. O outro terreno onde a residência estava instalada foi vendido.

O jornalista bocacrense Welinson Silva conta que esse tipo de transporte ocorre quase que com frequência na cidade, que, aliás, tem fama de possuir belas casas de madeira.

“As pessoas de outras cidades se assustam quando veem ou ouvem falar disso. A prática é comum entre os moradores do município”, diz.

Detalhe: os móveis permanecem dentro da residência durante a mudança.