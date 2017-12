Em Barreirinha, neto agride avó de 84 anos a pauladas e é preso em flagrante pela policia Fato Amazônico 9 de dezembro de 2017

Em Barreirinha, município do Baixo Amazonas, a idosa Vitória Ferreira dos Santos, de 84 anos, moradora da Rua 09 de Junho, bairro de Santa Luzia, escapou da morte, mas teve o braço esquerdo quebrado a pauladas desferidas pelo próprio neto, Felipe Gaia dos Santos, preso em flagrante por policiais militares.

De acordo com informações de familiares da vítima, o Felipe Gaia chegou a casa da avó por volta de 9h de ontem (8) visivelmente embriagado entrou no quarto da vítima e lhe agrediu depois dela negar lhe dar dinheiro para ele continuar a bebedeira.

Não satisfeito, Felipe pegou um pedaço de madeira e partiu para cima de sua avó e tentou matá-la a pauladas. A idosa ao tentar se defender acabou com hematomas pelo corpo e teve o braço esquerdo quebrado com as pauladas deferidas pelo neto.

Felipe Gaia foi preso em flagrante minutos depois da agressão a avó

Enquanto a idosa era levada ao Hospital Coriolano Lindoso onde foi internada, policiais militares efetuavam a prisão em flagrante de Felipe Gaia que foi levado a delegacia onde deverá ser autuado no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), tentativa de homicídio, lesão corporal e outros crimes.

De acordo com a médica Fátima Pontes que atendeu a vítima disse que a idosa sofreu fratura no rádio, que é um dos ossos do antebraço, além de ter hematomas por várias parte do corpo.

Vitória Ferreira, deverá ser neste sábado ser encaminhado ao município de Parintins para ser melhor avaliada por um ortopedista

A mesma foi socorrida pelos familiares que a levaram para o hospital da cidade onde recebeu atendimentos médicos de emergência e depois foi encaminhada para uma das salas unidade de saúde onde encontra-se internada com a possibilidade de ser encaminhada ao município de Parintins para que possa ser avaliada pelo ortopedista.

Fonte: fatoamazonico