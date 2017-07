Em Anori, governador David Almeida anuncia R $ 48 milhões para infraestrutura

O município de Anori, distante 194 quilômetros de Manaus, vai receber obras de infraestrutura que vão contemplar a recuperação da estrada Anori-Mato Grosso e Codajás-Anori, além de recuperação do sistema viário das principais ruas da sede da cidade. Os investimentos foram anunciados nesta quarta-feira, 19, durante passagem do Governador David Almeida pelo município.

De acordo com Davi Almeida, que visitou as duas estradas, além da Escola Estadual de Tempo Integral Presidente Costa e Silva, serão recuperados mais de 110 quilômetros da malha viária.

“Aqui nós temos três grandes obras que vão beneficiar diretamente à população que tanto precisa para escoar sua produção. O Governo do Amazonas está atento às demandas dos municípios para resolver os problemas e dessa forma dinamizar a administração do Estado”, destacou.

Acompanhado dos secretários de Infraestrutura (Seinfra), Américo Gorayeb, de Educação (Seduc), Arone Bentes, e de Saúde (Susam), Vander Alves, o governador anunciou que mais de R$ 48 milhões serão investidos em obras de infraestrutura na cidade.

O município, que é atingido pela cheia, deve ser um dos primeiros a receber pavimentação em concreto em áreas que são impactadas pelas águas.

“As ruas centrais no período da cheia ficam alagadas. Nós vamos fazer as adequações necessárias para contemplar esses municípios com uma pavimentação mais duradoura”, explicou.

As melhorias também vão chegar a Escola Estadual Almerinda Nogueira que atende alunos do 6° ao 9° ano. Das 12 salas, seis serão ampliadas e reformadas.

O município também será contemplado com ações na área de saúde. O governador David Almeida anunciou melhorias para o Hospital Regional Darlinda Ribeiro que vai receber equipamentos. Uma leva de medicamentos foi enviada ao município.

Viagem

Ainda hoje David Almeida visita obras do Governo do Estado em Coari e depois viaja para Brasília. Na quinta-feira, 20, ele se reúne com a Secretaria Nacional do Tesouro (SNT) para articular a liberação de mais R$ 300 milhões que serão destinados para os municípios do Amazonas.

Fotos: Dhyeizo Lemos e Joel Arthus