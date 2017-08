ELEIÇÕES DIRETAS NO AMAZONAS SERÃO SUSPENSAS NOVAMENTE?

Chegou a hora da decisão, está programado para as próximas 24 horas a decisão final sobre a continuidade ou suspensão imediata das eleições diretas no Amazonas. A matéria já causou diversas intrigas e divergências de opiniões no meio político estadual, acaloradas ainda mais com a visita do presidente do TSE Gilmar Mendes, durante a semana passada.

Está nas mãos do relator RICARDO LEWANDOWISK Adin 5525 da PGR defendendo eleições indiretas também deve ser apreciada, além do pedido da Assembleia Legislativa Estadual que solicita a suspenção do pleito eleitoral que está previsto para o próximo domingo (06).

RICARDO LEWANDOWISK tem em suas mãos um abacaxi dos mais difíceis de submeter sua decisão que baseado em sua última proferida sobre este tema, votou favorável a suspensão imediata das eleições diretas no Amazonas. Juristas, magistrados e analistas que acompanham as decisões do ministro, divergem suas opiniões, mas são categóricos ao afirmar que, o ministro LEWANDOWISK não é de voltar atrás em seus posicionamentos, o que embaralha de vez a expectativas sobre essa decisão que deve ser anunciada nas próximas 24 horas.

A possível suspensão das eleições diretas no Amazonas, irão ocasionar um prejuízo calculado em 30 milhões de reais, levando-se em conta o que é declarado pelas coligações ao TRE que a bem da verdade, é muito além disso, pois genericamente falando as despesas são bem maiores.

Com o relógio do tempo sempre andando para a frente, os candidatos ao cargo de governador se desdobram ao máximo em busca de votos para suplantarem suas eleições ao cargo mais cobiçado do momento por Eduardo Braga, Amazonino e Rebecca Garcia. Aguardemos a decisão de LEWANDOWISK.