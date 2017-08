ELEIÇÃO SUPLEMENTAR – Braga e Amazonino têm novo encontro marcado no dia 27

Perto de concluir a apuração, com 99,73% dos votos, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) apontava a vitória no primeiro turno da eleição suplementar a governador do Amazonas do candidato Amazonino Mendes (PDT), com 38,79%.

O ex-governador vai disputar o segundo turno com o senador Eduardo Braga (PMDB), que alcançou 25,27%.

Rebecca Garcia (PP) confirmava a terceira posição, com 18%. José Ricardo (PT) veio em seguida, com 12,2%.

Este primeiro turno teve abstenção de 24%, quase um quarto do eleitorado. Alto também o índice de votos brancos e nulos, que somados representaram 15,8%. Esse universo representa mais de 847 mil votos.

As empresas de pesquisas DMP/Tiradentes e #Pesquisa365 acertaram em cheio todos os resultados divulgados até às vésperas deste dia 6.

Fotos: BNC e divulgação