ELEIÇÃO NO AMAZONAS – EMBOLOU TUDO

Eduardo Braga, e Amazonino estão fora da disputa!

Lewandowisk determina suspensão da eleição suprementar no Amazonas, com isso para tudo na agenda dos candidatos que receberam um verdadeiro *”Pombo sem asa”* na noite desta quarta-feira em MANAUS.

A decisão do ministro Lewandowisk causa uma enxurrada de dúvidas nos veículos de comunicação do estado. Ninguém sabe afirmar com clareza como vai ficar a situação política no estado?

Mesmo uns dizendo que MELO volta ao governo, outros dizem ao contrário, que DAVID ALMEIDA permanece. Afinal como fica tudo isso? Hoje teremos essa decisão ao longo do dia.

Eduardo Braga e Marcelo Ramos farão caminhada na manhã desta quinta-feira pedindo “Diretas já!” em detrimento à constituição federal.

Para o governador interino DAVID ALMEIDA fica a oportunidade de separar o “Joio do trigo” uma vez que, ja pode identificar quem estava com ele em seu projeto de permanecer governador.

A manhã desta quinta-feira deve iniciar quentíssima com todos os canais de informações tentando explicar a decisão de LEWANDOWISK.

Em NOTA OFICIAL DA SECOM

A liminar proferida pelo ministro do STF suspende o acórdão que trata da eleição direta e não da cassação. Portanto, o governador David Almeida fica no cargo até o julgamento do mérito no Supremo.