Eleição 2018 – Governo do Amazonas prepara ataques a David Almeida

O deputado estadual David Almeida presidente do legislativo do Amazonas, será alvo de várias denúncias sobre sua gestão quando esteve governador interino do estado nos próximos meses, as ações terão um único objetivo, o de retirar sua candidatura a governador nas eleições deste ano de 2018. Com sua popularidade em alta, David Almeida iniciou visitas ao interior, por onde destinou recursos a ações de trabalho ao longo de sua gestão interina.

David Almeida enumerou uma série de políticas públicas destinadas ao município de Manicoré, que foram destinadas e aplicadas quando esteve governador interino. O deputado presidente do legislativo estadual visitou o hospital do município e realizou alguns encontros com lideranças políticas do município, finalizando sua visita por volta das 14h00 partindo em direção ao município de Nova Olinda.

Quem monitora de perto a caminhada do deputado presidente, é o governador Amazonino Mendes que ao longo de seus primeiros cem dias não conseguiu decolar seu jargão de campanha em que afirmava que arrumaria a casa em 12 meses, o que não tem conseguido até então. A troca de secretários, os desentendimentos internos de sua equipe de trabalho, estão implodindo sua gestão, exalando mal cheiro em várias pastas administrativas de seu governo.

O deputado estadual Platiny Soares, que esteve acompanhando David Almeida a Manicoré, questionou durante entrevista à radio Rio Madeira se estava funcionando a UPA da cidade, pois, segundo a propaganda institucional do governo tudo estaria em pleno funcionamento o que não correspondia com a verdade, taxando o “Novo Governo do Amazonas” de enganar o povo.