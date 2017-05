‘Ela teve a paciência de me esperar’, diz jovem que fez selfie com cobra anaconda

Amanda Guimarães

Manaus (AM)

Uma foto protagonizada pelo pecuarista Carlos Andrade, 22, e uma cobra anaconda ao fundo, no Rio Nhamundá (distante a 375 quilômetros de Manaus), chama atenção de internautas do Estado do Amazonas. O registro foi feito no dia 22 de maio, mas apenas foi divulgada pelo jovem neste fim de semana no Facebook.

Em entrevista ao Portal A Crítica, na noite deste domingo (28), após a repercussão inesperada, Carlos brincou que a cobra esperou ele entrar na água para ‘participar da foto’. “Eu estava no sítio com os meus pais e decidi tomar banho de rio. Quando me aproximei, avistei a cobra de longe. Pensei que ela estava morta e peguei um pedaço de pau para mexer nela, mas ela começou a subir para a superfície da água”, lembrou o jovem.

Ao perceber que a cobra ficou enrolada em um pedaço de tronco, o jovem decidiu entrar na água e arriscar o selfie. Ele confessa que sentiu medo e jamais esperava que teria coragem para fazer algo parecido.

“Antes de entrar na água peguei o celular. Ela teve a paciência de me esperar. Fui devagarzinho e a cobra ia se deslocando. Quando ela parou, me aproximei ainda mais e fiz vários selfies. Quando eu acabei, ela saiu para o outro lado. Neste momento estava dentro da água”, lembra aos risos, Carlos.

Ao retornar para o sítio dos pais, o jovem decidiu contar para mãe o que tinha acontecido. Segundo Carlos, como toda mãe cuidadosa, a dele não gostou muito da brincadeira.

“Senti medo demais, porque já ouvi falar que essas cobras são muito traiçoeiras, poderia ter me atacado se eu não tivesse visto ela. Na foto parece que estou sorrindo, mas estava preocupado. A água estava no meu pescoço, se ela tentasse me enrolar não teria como fugir. Minha mãe ficou muito brava quando falei para ela. Brigou comigo”, disse o jovem.

Após fazer o selfie, Carlos lembra que o desejo era de compartilhar nas redes sociais, mas por conta da falta de internet não conseguiu postar no mesmo dia. “Pensei muito em postar, mas estava no interior. Não pegava internet e nem sinal no celular. Só ontem que consegue postar”, afirma o jovem, completando que está muito feliz com a repercussão da foto.

“Nossa. Assim que eu postei, meus amigos começaram a comentar. Agora me falam que estou ficando famoso. Estou muito feliz. Já tentei tirar uma foto com um jacaré bem grandão, mas ele saiu . Dessa vez deu certo”, comenta.

No perfil do Facebook, Carlos não esconde o amor pelos animais. Ele já compartilhou outras fotos com vacas e cabritos. “Eu sempre tiro selfies, principalmente com os animais. Gosto desde quando era criança de animais, se eu pudesse morava com eles”, finalizou.

Repercussão

Nas redes sociais, os internautas mostraram surpresa com a foto e brincaram com a situação, como:

“Deus me livre!! Eu morria só de ver…pavor!!!!vc é doído..”

“Aí já é loucura e não aventura kkkkk

Como é que eu vou saber que esse bicho não está faminto?”

“E essa sucuri ai nas tuas costas mano kkkk cuidado olha ela te da o laço”

