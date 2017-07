Seduc visitará coordenadorias distritais de educação para incentivar alunos a participarem do Programa Jovens Embaixadores

O sonho de fazer um intercâmbio e conhecer os Estados Unidos pode se tornar realidade para os alunos da rede estadual de ensino. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), por meio da Gerência do Ensino Médio, fará visitas nas escolas das suas coordenadorias no dia 11 de julho para explicar aos alunos como funciona o programa Jovens Embaixadores e incentivar as inscrições dos estudantes que atendem aos pré-requisitos. No site da organização, o programa, até o momento, tem 200 inscritos.

O programa Jovens Embaixadores ocorre geralmente no início de cada ano. Os alunos selecionados, sendo duas vagas por Estado, terão uma experiência inédita. Somente jovens que nunca foram aos Estados Unidos podem participar do programa. Os estudantes escolhdos devem conhecer a capital norte-americana durante um período de três semanas.

Dentre os pré-requisitos para concorrer a uma das vagas, o aluno deve ser destaque na turma e na comunidade, com realização de trabalhos voluntários. Nos EUA, os alunos selecionados participarão de oficinas sobre justiça social, voluntariado e liderança, além de participar de aulas nas escolas da rede pública do país. Os alunos ficarão hospedados na casa de famílias norte-americanas, que também são voluntárias.

Período de inscrição – As inscrições para a seleção do Jovens Embaixadores vão até 9 de agosto deste ano, e o intercâmbio acontece no início de 2018. A coordenadora do programa na Seduc, professora Bruna Barbosa de Freitas, falou que qualquer aluno que estude na escola pública estadual ou federal, e que esteja no Ensino Médio, entre 15 e 17 anos, pode se inscrever.

“Feita a inscrição, o aluno receberá um e-mail no qual deve confirmar se quer a vaga pelo ICBEU (Instituto Cultural Brasil Estados Unidos) ou Seduc. Alguns dos nossos alunos têm bolsa no ICBEU. Esses jovens precisam estar fazendo um trabalho comunitário dentro da sua comunidade, pode ser no bairro, na igreja, na escola, em hospital. Eles têm que comprovar que participam continuamente do trabalho voluntário” disse a coordenadora.

Provas orais e escritas – A coordenadora conta ainda que os alunos passam por provas escritas e orais marcadas pela embaixada norte-americana, todas com registros fotográfico e audiovisual, em tempo real. Neste ano, os dois alunos selecionados da rede pública foram: Everton Tiago Rocha dos Santos, da Escola Estadual Ruy Araújo, e Jefferson Caleb Santos Souza-Ifam, de Maués. Eles concorreram com mais de 18,7 mil estudantes de todo o país, a uma das 50 vagas oferecidas pela instituição.

No Amazonas, o Departamento de Políticas e Programas Educacionais (Deppe), por meio da Gerência de Ensino Médio (GEM) da Seducestá à frente desta seleção. Informações sobre o Programa Jovens Embaixadores, o aluno deve entrar em contato com a equipe de Coordenação Estadual pelo e-mal: [email protected] ,[email protected] ou pelo telefone(092) 98131-4868 (whatsApp). O site do programa é: http://www.jovensembaixadores.org/2018/.

Os alunos que participam do intercâmbio precisam desenvolver, no período de um ano depois da sua ida aos EUA, um projeto onde possa empregar os conhecimentos adquiridos no tempo que passaram nos Estados Unidos, como um retorno de tudo que ele aprendeu e mostrar para a comunidade, para a SEDUC e a embaixada o que ele ainda continua fazendo pela comunidade em que vive.

Pré-requisitos:

Ter nacionalidade brasileira Ter entre 15 e 17 anos (candidatos deverão ter ao menos 15 anos em 09/01/2018 e não poderão completar 19 anos até 04/02/2018) Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior (caso o candidato já tenha participado de outro intercâmbio, este não pode excedido 20 dias) Jamais ter viajado aos Estados Unidos Ter boa fluência oral e escrita no inglês Ser aluno do Ensino Médio Pertencer à camada sócia- econômica menos favorecida Ter excelente desempenho escolar Ter perfil de liderança e iniciativa Ser comunicativo Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade Estar atualmente engajado em atividades de responsabilidade social/voluntariado e comprovar já terem realizado ao menos 12 meses- contínuos ou não de voluntariado