EDUARDO BRAGA RECEBEU R$ 6 milhões DA JBS

É o que afirmou Ricardo Saud à Procuradoria-Geral da República que pagou R$ 35 milhões em propina a cinco atuais e ex-senadores do PMDB para garantir o apoio de todo o partido à reeleição de Dilma Rousseff nas eleições de 2014.

Com a revelação o senador do Amazonas Eduardo Braga aparece novemente envolvido no recebimento de propinas no noticiário nacional. Eduardo Braga já está arrolado em outros processos que já tramitação na “OPERAÇÃO LAVA JATO”.

Com nossa Democracia cada dia mais em ruínas, a onda coletiva de políticos envolvidos no recebimento de dinheiro de caixa 2 aos poucos estão implodindo a credibilidade administrativa brasileira.

O mundo inteiro está de olho no desenrolar das notícias em que citam a participação do atual presidente do país MICHEL TEMER, negociando pagamentos do famoso ‘cala boca’ ao ex-deputado Eduardo Cunha.

Enquanto a justiça prepara uma investigação minuciosa nosso senador Eduardo Braga parece atolar cada dia mais no meio dos propineiros do BRASIL.