ECONOMIA Consumidor procura Procon Amazonas e consegue cumprimento de oferta em produto

Consumidor consciente e atento tem seus direitos garantidos. Uma mostra disso foi o que aconteceu nesta sexta-feira, 30, quando o servidor público Marcos Vinícius Brazão de Souza, 26, procurou o Procon Amazonas para reclamar sobre o descumprimento de uma oferta em uma Rede de Supermercados da cidade.

Depois de fazer pesquisa de preços para encontrar uma máquina de lavar mais em conta, ele achou o que procurava no valor de R$ 2.299,00. Prevenido, o consumidor bateu foto do anúncio e dias depois voltou ao estabelecimento para efetivar a compra, mas foi surpreendido com o produto sendo vendido por um valor superior ao anunciado anteriormente. Marcos relatou que queria comprar pelo valor da oferta anunciada o que foi recusado pela loja.

O Consumidor procurou o Procon Amazonas e formalizou a reclamação junto ao órgão, que enviou uma equipe de fiscais ao estabelecimento e fez com que houvesse o cumprimento da oferta. Marcos Vinícius elogiou a rapidez do atendimento e a solução rápida do problema. “Não achei que seria resolvido no mesmo dia, mas gostei bastante do atendimento e de ver meu caso solucionado”, afirmou.