É DE RONDÔNIA: APÓS NUDES VAZAR NAS REDES SOCIAIS, MULHER DECIDE FAZER BOOK SENSUAL

Vários internautas comentaram e curtiram a foto publicada pela fotógrafa Quézia Cruz , na legenda foi colocado: ” Se era para causar, vamos causar direito!”

Casos parecidos tem acontecido diariamente em todo o Brasil, uma garota envia fotos íntimas para seu parceiro e quando menos espera ver suas fotos expostas na rede mundial de computadores.

E a internet não perdoa. Com o aumento do uso de redes sociais, esse tipo de conteúdo se espalha de forma muito rápida e quase sempre o “julgamento popular” vem junto.

Com Ligiane Matiusso não foi diferente, após ter suas fotos íntimas expostas na internet, ela conta que no primeiro momento ficou indignada e até surpresa, pois apesar de ver sempre situações desse tipo, não imaginava que poderia acontecer com ela.

“É sempre uma surpresa, me sentir indignada, com a exposição da minha privacidade”

Quanto a opinião pública, Ligiane acredita que ninguém deve ser rotulada por isso. “Afinal é um momento privativo entre um casal, infelizmente a visão podre e pobre da sociedade é de imediatamente rotular as pessoas”

O Ensaio Fotográfico Sensual

Diante de tudo que aconteceu, Ligiane decidiu fazer diferente, procurou a fotografa profissional Quézia Cruz e fez um Book sensual a fim de mostrar toda sua sensualidade.

“A intenção das fotos é mostrar aos ofensivos que a liberdade de ser maior que as mentes pequenas, nos torna diferentes”

Após Ligiane publicar algumas fotos do ensaio em sua rede social, o Portal Espigão entrou em contato com ela para fazer uma matéria, e foi cedido algumas fotos exclusivas para o Portal, confira abaixo:

Ligiane Matiusso tem 28 anos, mora em Espigão do Oeste e nas horas vagas gosta de conversar com os amigos e navegar na internet.

