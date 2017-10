Durante assalto, vereador leva coronhada e filho é baleado, no Amazonas

Amazonas – Dois bandidos entraram na casa do vereador José Augusto Rodrigues, mais conhecido como ‘Zé Piaba’ (PSD), na manhã desta sexta-feira (13), no município de Novo Aripuanã, interior do Amazonas.

Os criminosos deram uma coronhada no vereador, enquanto o filho dele, mais conhecido como ‘Zezinho’, foi atingido com um tiro na perna.

A polícia prendeu os bandidos, que devem permanecer à disposição da Justiça.

O filho do vereador está sendo transferido para uma unidade de saúde da capital.