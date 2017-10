Dois quilos de droga vindo de Manaus

Uma jovem de 25 anos foi flagrada transportando mais de dois quilos de droga, tipo skank, em uma embarcação que atracou em um porto sob a ponte do Rio Madeira, em Porto Velho, na manhã desta quinta-feira (5). A jovem vinha de Manaus (AM) e entregaria a droga para outra mulher. A duas foram conduzidas para o Departamento de Narcóticos (Denarc).

De acordo com a ocorrência, o Denarc recebeu uma denúncia anônima informando que uma embarcação, oriunda de Manaus, estaria atracando no porto e que uma passageira, Emmelyne K. S. A, estava transportando droga na bagagem. No local, assim que a embarcação atracou, a mulher foi identificada. Ao ser abordada, a mulher assumiu que estava transportando dois quilos de droga, tipo skank.

A jovem ainda informou que entregaria a droga para uma mulher por nome de Lidiane, conhecida como neguinha. Conforme o Denarc, Lidiane F. C. já é conhecida dos policiais por atuar no tráfico na Zona Sul da cidade.

No momento os policiais deixaram o porto conduzindo a jovem para a delegacia, duas mulheres passaram em uma moto Honda Biz e a condutora do veículo foi apontada, por Emmelyne, como a mulher que buscaria a droga. Ao ser abordada, a mulher confessou que tinha ido buscar a droga. A polícia descartou ligação da mulher que estava na carona da moto.

Fonte: Rondonia Agora