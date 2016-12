Dois Colombianos trocaram tiros com a policia e morreram no fogo cruzado.

A polícia do amazonas abateu dois supostos traficantes de drogas suspeitos no envolvimento do desaparecimento do delegado Thyago Garcez, ocorrido no inicio da semana passada. O confronto ocorreu a comunidade Apará, na divisa entre os municípios de Coari e Tefé.

As primeiras informações obtidas pelo portal, dão conta de que com os traficantes foi apreendido um fuzil AK-47 e uma pistola 7.2. Os corpos dos dois suspeitos estão sedo levados para Coari, de onde devem ser trasladados para Manaus. Mais informações daqui a pouco.

O delegado geral da Polícia Civil, Francico Sobrinho e o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, concecedrão coletiva esta segunda-feira sobre o caso.