DIVULGADO O RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO DOS CORREIOS

Foram publicados, nesta sexta-feira (5), o gabarito definitivo e o resultado da prova objetiva do concurso público dos Correios, para o preenchimento de vagas nas áreas de Segurança e Medicina do Trabalho. Em Rondônia, há uma vaga de técnico de segurança do trabalho júnior (nível médio) para Porto Velho, com salário de R$ 2.534,14.

Em breve os candidatos que se autodeclararam negros serão convocados a participar do procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração. Os candidatos aprovados em todas as fases da seleção serão chamados a assinar contrato individual de trabalho com os Correios, de acordo com a classificação obtida, a localidade selecionada e as necessidades da empresa.

Outras informações poderão ser obtidas no site dos Correios e no site da organizadora do concurso.