Divino Pranto recebe Campo Society de grama sintética, das mãos do prefeito Dedei Lobo e do vice-prefeito Herivaneo Seixas

Foi inaugurado no da noite desta sexta-feira (30) no bairro do Divino Pranto o 4º Campo Society de grama sintética que recebeu o nome do saudoso vereador João Batista da Cruz Santiago (DOM JOÃO).

O prefeito Dedei Lobo (PMDB) em companhia do vice-prefeito Herivaneo Seixas (PROS) e vários secretário municipais, realizaram a entrega oficial do campo coberto que teve a presença de centenas de moradores locais.

O prefeito Dedei Lobo disse em seu discurso que o campo coberto mudará a vida dos atletas da comunidade, oferecendo a oportunidade de agora em diante dos moradores jogarem até mesmo durante a noite como já acontece em outros bairros onde foram agraciados também com campos do mesmo modelo. Dedei Lobo lembrou de moradores antigos da comunidade, e declarou inaugurado oficialmente o Campo Society Verador João Batista da Cruz Santiago.

Representantes da comunidade agradeceram ao prefeito e ao vice-prefeito pela entrega da quadra coberta e na oportunidade já convidaram os presentes para participarem da abertura dos jogos entre ruas que teve início após a solenidade de entrega.