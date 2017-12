DISTRITO DE AUXILIADORA, EM OBRAS RECEBE MALHA VIÁRIA EM CONCRETO

Distrito de Auxiliadora recebe obras do governo do estado em parceria com a Prefeitura de Humaitá. Nesta quarta-feira (15) a comunidade recebeu a visita de uma comitiva política liderada pelo prefeito municipal Dedei Lobo (PMDB) e do vice-prefeito Herivaneo Seixas (PROS), na comitiva também estavam a secretária de planejamento Arnaldina Chagas que também é primeira dama do município, os vereadores Humberto Neves Garcia (PMDB), ALÍNEI MALTA (PSD), RADEMACKER CHAVES (PRP), LEY SIQUEIRA (PV) e nossa equipe de reportagem.

Ao chegarmos no local já observamos a transformação que o local sofreu nos últimos meses, agora energia 24 horas, internet banda larga, e as ruas sendo preparadas para receber concreto de qualidade com 15cm de espessura. Várias ruas já estão recebendo o concreto e a satisfação popular só tem aumentado com as melhorias recebidas ultimamente.

O prefeito Dedei Lobo disse que o Distrito de Auxiliadora avançou bastante em sua gestão, ele citou ainda que o posto de saúde é semelhante aos da cidade de Humaitá onde os pacientes ficam acomodados em salas com central de ar com direito a atendimento médico, odontólogos e enfermeiros para atendimento de emergência. O prefeito disse também que, o governador José Melo tem sido parceiro presente em sua gestão e que Auxiliadora é o exemplo disso, o concreto a energia e a melhoria social é só o começo do progresso que o Distrito tem recebido nos últimos anos.

O prefeito encerrou dizendo que fará o que for preciso para que o Distrito receba a visita do governador na inauguração da malha viária no local.

O vice-prefeito Herivaneo disse que ao ver o semblante de alegria dos moradores em está recebendo as melhorias que estão sendo executadas na comunidade, ele acrescentou também que o compromisso firmado pelo governador quando estava candidato está sendo cumprido e que isso trarão resultados positivos a todos pois as obras passaram de sonho a realidade em muito pouco tempo, concluiu.

Além de Auxiliadora as obras se estendem a várias comunidades no Lago de Uruapeara que também estão recebendo 500m de calçadas em meio a floresta, para os moradores do local, se deslocarem mesmo em dias de chuva sem melar os pés até a casa do vizinho. As comunidades de Cristo Rei, Floresta e Castanhal, ja estão sendo beneficiadas com a construção das calçadas, o prefeito disse que, a rede de energia 24 horas que ja chegou em Cristo Reis e Castanhal deverão chegar também as outras comunidade, trazendo assim mais conforto ao povo local.