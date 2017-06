Disputa para escolha do candidato a governador do PSD, ainda não foi decidida

Em um clima cada dia mais tenso entre o senador Omar Aziz (PSD) e o governador interino David Almeida (PSD) a escolha do partido para a disputa do cargo executivo, ainda não foi definida, e mesmo tendo um final previsível, ninguém ousa a afirmar nada no meio político.

Ao assumir o cargo de governador interino, David Almeida sentiu o gosto do mel e como é a lógica, as abelhas vieram juntas apresentando uma série de “conselhos” e assédios naturais do poder, que podem ter surtido efeitos devastadores na relação de amizade entre OMAR e DAVID.

Nessa disputa, o que é bom para OMAR AZIZ não é bom para DAVID ALMEIDA e isso, tem ocasionado o confronto entre os dois políticos que, não chegaram a um “acordo” comum entre eles, deixando para o último segundo a decisão final do quadro eleitoral que ora se apresenta até o momento.

O CONFLITO

Para OMAR AZIZ que é o presidente do partido do governador interino, DAVID ALMEIDA terá que aceitar ser vice do ex-governador Amazonino Mendes (PDT) assegurando ao senador a tranquilidade política para o seu retorno nas eleições de 2018 eleição essa que, OMAR já poderá colocar seu nome na disputa ao cargo mais cobiçado do estado. David Almeida não aceita essa composição e isso deixou o senador OMAR decidido a não indicar nenhum candidato pelo seu partido, o que corta o desejo de David Almeida, o deixando fora da disputa eleitoral.

Para DAVID ALMEIDA que é o governador interino, o senador OMAR tem que aceitar a sua candidatura pela sigla e costurar a escolha de um vice para compor sua chapa na disputa. Com isso os nomes para vice também teriam outro conflito, pois a escolha, é bastante complicada. Os possíveis vices, seriam Marcelo Ramos, Artur Virgílio, Amazonino, Rebecca Garcia etc.

A DECISÃO

Nem OMAR e nem DAVID chegaram a um entendimento até agora, com isso, o governador fica com a caneta para decidir se apoia outro candidato a ser escolhido por ele caso não consigam dividir esse bolo até o anuncio final da chapa eleitoral para a disputa. Fontes ligadas aos dois caciques afirmam que não haverá acordo, e que a disputa ficará órfão do apoio do governo do estado, o que facilita a disputa para Eduardo Braga (PMDB) e Silas Câmara (PRTB) que assistem de camarote esse jogo de “egos” entre OMAR e DAVID. MARCELO RAMOS já declarou que aceita ser vice de DAVID ou de AMAZONINO conforme deseja OMAR AZIZ, resta agora a escolha se concretizar, pois, em qualquer que seja a decisão só existirá um perdedor, entre OMAR e DAVID.