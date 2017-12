Diretoria de Comunicação trabalha na nova grade de programação da TV Aleam

A Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Amazonas (DC/Aleam) trabalha a todo vapor na construção da nova grade de programação da TV Aleam. Os testes do novo canal de TV Aberta, o 31E, estão previstos para começar em janeiro de 2018. Trata-se de um canal pleno, a exemplo dos canais comerciais e educativos que existem no país.

A nova TV Aleam, que terá programação local e nacional, segue as diretrizes do presidente da Casa, deputado David Almeida (PSD). A intenção da direção da Assembleia é que na abertura dos trabalhos legislativos de 2018, no dia 1º de fevereiro, o Canal 31E, já esteja no ar, com a nova programação local, o que vai propiciar ao Poder Legislativo dar um salto de qualidade em sua programação.

O diretor de Comunicação da Aleam, jornalista Claudio Barboza (foto), explica que estão sendo feitos contatos com as grandes redes de TV do país no sentido de obter programas institucionais de interesse da população. “Será uma TV voltada para o Legislativo, mas com atrações outras sobre temas como saúde, cultura e empreendedorismo”, disse.

Na opinião de Barboza, o canal aberto da TV Aleam vai possibilitar aos deputados terem uma maior interação com a sociedade, que merece ter programas de qualidade e melhores informações sobre os bastidores da política local.

Dois programas que farão parte da nova TV Aberta, “Diálogos”, apresentado pelo jornalista e radialista Braz Silva e “Pensando a Amazônia”, apresentado por Claudio Barboza, já estão no ar. Outros estão em fase de elaboração: um de Cultura Regional, apresentado pela jornalista Débora Azevedo, e outro de Esporte Local, pelo jornalista Caubi Cerquinho, que vão estrear no início de 2018.

Novos produtos

As novidades não param por aí. A Diretoria de Comunicação da Aleam vai criar um programa de TV com o novo leque de “produtos” que serão oferecidos pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior (Ccoti), que em 2018 ganha nova roupagem. Considerado o ‘braço da Assembleia’ para os municípios, o Ccoti vai ampliar seu foco com informações sobre pesquisas, linhas de crédito e outros assuntos que beneficiem a população do interior amazonense.

“O Ccoti, que era focado em assessorar as Câmaras Municipais na revisão das Leis Orgânicas e dos Regimentos Internos, agora vai preparar os municípios tanto para aumentar a arrecadação de impostos quanto para captar recursos de convênios e emendas parlamentares”, disse Claudio Barboza, ressaltando que o Centro vai assessorar tanto os municípios quanto os parlamentares.

A nova programação da TV Aleam vai ser produzida já no novo Centro de Mídias da Casa Legislativa, a ser inaugurado no primeiro semestre de 2018, nas instalações localizadas após o Edifício Garagem.