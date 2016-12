DIPLOMAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS EM HUMAITÁ

Aconteceu na manhã desta sexta-feira (09) no Auditório da UFAM a solenidade de Diplomação dos candidatos eleitos a vereadores e a prefeito e vice.

A solenidade foi presidida pelo Juiz Eleitoral Dr. REIZO DE SOUZA E SILVA, com a presença de diversas autoridades locais. O ato de Diplomação é a garantia de posse dos eleitos para gritem o municípios nos próximos 04 anos a contar de 2017.

A solenidade foi bastante rápida e com a presença dos familiares de cada candidato eleito. O Juiz Eleitoral parabenizou os eleitos e destacou também os funcionários do eleitoral do município que desempenharam um grande trabalho coordenado por ele (juiz).

A posse oficial está marcada para a manhã do dia 01 de janeiro de 2017 no Ginásio do Patronato Maria Auxiliadora.