Desviados recursos do Programa Calha Norte em Tefé

Foto: Reprodução

A Operação Caucana, deflagrada em outubro de 2016, prendeu quatro pessoas que faziam parte de um grupo criminoso que teria desviado recursos públicos do Programa Calha Norte, do Governo Federal. Os recursos foram repassados ao município amazonense de Tefé para realização de obras estruturantes, como construção de calçadas e meios-fios na cidade. As ações da operação aconteceram em Manaus em Tefé.

Além dos mandatos de prisão, os 60 policiais federais envolvidos na ação cumpriram seis mandados de condução coercitiva, 14 mandados de busca e apreensão, além de bloqueios de valores nas contas das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, todos expedidos pela Justiça Federal do Amazonas.

As investigações iniciaram um mês antes da operação a partir de informações repassadas pela Procuradoria da República em Tefé, que mostrou que a prefeitura teria repassado à empresa RBR Construções, vencedora do processo licitatório para construção das calçadas, mais de 50% do valor global do contrato, cerca de R$ 500 mil, mesmo com a obra ainda em fase inicial.

Do valor total, cerca de R$ 220 mil reais foram sacados na boca do caixa no final do mês de setembro de 2016, reforçando os indícios de que tais valores estavam sendo, de fato, desviados.

Após os saques

As investigações demonstraram que, após os saques, os investigados passaram a adotar condutas para dificultar eventuais ações investigativas policiais ou de fiscalização dos órgãos de controle, como mudanças dos endereços sociais das empresas e, até mesmo, a ocultação e destruição de computadores e documentos, o que levou a Polícia Federal a adiantar a deflagração da Operação.

fonte: contraponto9.com.br