DESFILES DE 7 DE SETEMBRO EM HUMAITÁ

Com uma sensação térmica de 38° e um mormaço sufucante os desfiles cívicos de 7 de setembro foram realizados em Humaitá, com a participação de toda a rede escolar Municipal e das Forcas Armadas, Exército, Marinha, Policia Militar, Bombeiros Civil e Guarda Municipal.

Mesmo diante de um calor sufocante a comemoração civica herdada do regime militar arrastou milhares de pessoas, até a Praça da Saúde onde foi montado o palco de autoridades do municipio. Onde estavam os representantes do povo, o prefeito Herivaneo Seixas e todos os vereadores, além dos comandantes das forcas de seguranças e do Bispo Diocesano Dom Francisco Merkel.

O horario escolhido poderia ter uma mudança para o período noturno, Mas a escolha pelo horário da manhã partiu dos gestores convocados para escolherem qual o melhor horário para que os desfiles pudessem acontecer, ficando determinado o horario matinal, pela maioria dos gestores do municipio.

A secretaria de educacao Maria D’árque disse que:

*”O esforço de todos os gestores e profissionais em educação contribuiram para que os desfile ocorressem de forma satisfatória, não posso deixar de agradecer também ao prefeito Herivaneo que deu toda a estrutura necessaria e o apoio total para que os defiles acontecessem com sucesso!”*.

O prefeito Herivaneo Seixas, parabenizou aos alunos, professores, profissionais em educação pela participação de todas as escolas. Além de destacar também o 54° BIS, A MARINHA, POLÍCIA MILITAR, GUATDA MUNICIPAL E BOMBEIROS CIVIL que também marcharam neata comemoração nacional.

*”Estou feliz, em poder realizar este desfile tradicional brasileiro. Além de proporcionar aos estudantes o prazer em marchar para nossa pátria amada, quem ja foi estudante sabe muito bem o que estes desfiles marcam a nossa vida escolar, a alegria e o prazer em prestar homenagem ao nosso país é muito importante na vida de todos nós!”*. Concluiu