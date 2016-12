Desembargadora cassa liminar do registro de prefeito eleito

Em decisão monocrática, a desembargadora Nélia Caminha cassou liminares de mandados de segurança que permitiram o registro da candidatura de Adenilson Reis (PMDB) nas eleições deste ano em Nova Olinda do Norte.

A sentença foi assinada nesta quarta, dia 14, antes da abertura da sessão de julgamento das Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), que está apreciando em plenário o processo 4002707-26.2016.8.04.0000 desde o dia 23 de novembro.

A magistrada sentenciou que a manutenção de liminares em mandados de segurança concedidos a Adenilson contra decisão da Câmara Municipal de Nova Olinda do Norte que desaprovou prestação de contas do período em que ele foi prefeito da cidade, por dois mandatos, representa perigo de “lesão grave ou de difícil ou impossível reparação”.

Segundo a desembargadora, o risco estar em permitir que Adenilson seja diplomado e tome posse no cargo de prefeito de Nova Olinda. Nélia julga que as liminares e mandados de segurança devem ser extintos.

Nélia determina que a cassação das liminares seja juntada ao processo que corre no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sobre o registro de candidatura de Adenilson.

Julgamento no TJ-AM

A segunda sessão de julgamento do processo (a primeira foi no dia 23 de novembro) foi retomada com o voto-vista do desembargador Domingos Chalub pela manutenção do mandado de segurança.

Antes do novo pedido de vista, do desembargador Ari Moutinho, a magistrada Carla Reis votou pela cassação da liminar.

O placar dos votos está 5 a 1 contra o mandado de segurança. Os votos são dos desembargadores Nélia Caminha (relatora), Socorro Guedes, Carla Reis, Paulo Lima e Mauro Bessa.

Posição de Adenilson

O BNC procurou o prefeito eleito Adenilson Reis para colher sua manifestação a respeito do significado da decisão da desembargadora e como ela influencia o processo que corre na corte eleitoral. Confira a resposta:

“É importante salientar que as minhas contas estão aprovadas pelo TCE e no TCU não tenho nenhuma pendência.

Que a Câmara Municipal reprovou contas aprovadas pelo TCE, 2006, 2007, 2008.

Que eu nunca fui citado nem antes, nem durante nem depois da decisão da Câmara.

Que o ato da Câmara é nulo.

Por isso recorri contra a Câmara Municipal no TJ.

Que hoje o TJ suspendeu o julgamento para o ano que vem.”.

Fonte: BNC

Foto: Reprodução/Blog do Ronaldo Tiradentes