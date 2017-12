Desaparecidos de forma estranha em área de conflito no sul de Canutama

Flávio de Lima de Souza, Marinalva Silva de Souza e Jairo Feitosa foram vistos pela última vez há quatro dias, quando tiravam fotos nos fundos de uma área invadida em Canutama, no sul do Amazonas, na divisa com o estado de Rondônia.

Essa propriedade é alvo de um processo na Justiça do Amazonas e está localizada em área de conflito agrário em Canutama.

Um dos desaparecidos, Flávio, é ex-brigadista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Familiares não acreditam que eles estejam perdidos na selva porque a conhecem bem. Os três agricultores já tinham sofrido ameaças.

O secretário de segurança do estado Bosco Saraiva atendendo pedido do deputado Cabo Maciel e do prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas deve enviar uma equipe de buscas, composta de cães farejadores para reforçar as buscas na região. Manifestantes de sem terras chamaram a atenção após bloquearem por cerca de 6 horas a BR 319.