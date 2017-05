Deputados vão ao STF para eleger sozinhos o novo governador do AM

David Almeida diz que há conflitos entre a Constituição Federal e a nova minirreforma eleitoral, que tratam da lei de vacância do cargo majoritário

Mesa diretora da Assembleia Legislativa vai ao STF, tão logo David Almeida receba acórdão do TSE

MANAUS, AM – Reviravolta na sucessão de José Melo. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado (ALE/AM), deputado David Almeida (PSD), disse nesta sexta-feira (05) que caberá ao Supremo Tribunal Federal (STF) decidir se haverá nova eleição geral no Amazonas (com a população indo às urnas) ou se o sucessor do governador cassado José Melo (Pros) será escolhido por eleição indireta – com votação feita entre os 24 membros do Poder Legislativo Estadual. Em coletiva, David Almeida disse que ainda não recebeu notificação do Tribunal Regional Eleitoral e que continua na presidência da ALE/AM.

A Procuradoria-Geral da Assembleia trabalha a fundamentação para levar os argumentos ao STF. A dúvida, segundo o presidente da ALE/AM está no entendimento do que diz a Lei, que trata sobre vacância de cargo, descrito na Constituição Federal e agora, mais recente, na minirreforma eleitoral. As leis apontam conflitos, na opinião de David Almeida, que é o sucessor direto de Melo, até que a data da novas eleições para escolher o novo governador ocorra.

A mesa diretora da ALE/AM busca refundamento quanto a vacância de cargo de presidente da República e vice-presidente, que neste caso quem elege o novo presidente é o Congresso Nacional.

“A Constituição diz que a eleição é indireta, mas a minirreforma eleitoral fala em eleição direta. Tem ainda uma decisão do Colegiado do Supremo que diz que a eleição, nesse caso, deve ser indireta. Qual é a norma que vale?”, assinala o presidente da Assembleia Legislativa, que aguardava notificação do acórdão da Justiça Eleitoral para tomar posse no cargo de governador interino.

O que diz a Constituição Federal, específica sobre a Presidência da República

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

1º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

David Almeida vai aguardar o acórdão do TSE, que cassou o mandato do governador e do vice Henrique Oliveira, chegar a ALE/AM para interpelar o STF. “Uma lei complementar não pode se sobrepor à Constituição”, reforçou o parlamentar. “Quem vai definir essa questão é o STF”, diz Almeida.

No TSE, o governador José Melo foi cassado por 5 votos a 2, num julgamento surpreendente. O relator do processo de cassação, ministro Napoleão Nunes havia votado pela absolvição de Melo, seguido somente pela ministra Luciana lóssio. Os cinco ministro que divergiram do voto do relator foram: Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Herman Benjamin, Admar Gonzaga e a presidente da sessão ministra Rosa Weber.

O que diz a Constituição do Amazonas, específica sobre o Governo do Estado

Vagando os cargos de Governador e Vice-Governador do Estado, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

1º. Ocorrendo a vacância nos dois últimos anos de mandato governamental, a eleição para ambos os cargos será feita até 30 dias depois da ocorrência da última vaga pela Assembleia Legislativa, na forma da lei.

* Parágrafo com a redação da Emenda Constitucional nº 63/2008.

O ministro Luís Roberto Barroso, que ocupa uma das vagas do STF na Corte Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, ao votar pela condenação do governador também decidiu realização de novas eleições para governador do Amazonas, nos termos do parágrafo terceiro, do artigo 224, do Código Eleitoral, com a redação dada pela lei 13165/15″.

No entendimento de David Almeida, no entanto, a lei citada por Barroso se contrapõe ao que diz a Constituição, e por isso haverá o questionamento ao STF.

O que diz o artigo citado pelo ministro?

A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados.

4o A eleição a que se refere o § 3o correrá a expensas da Justiça Eleitoral e será:

I – indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis meses do final do mandato;

II – direta, nos demais casos.” (NR)

