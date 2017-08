Deputado Sabino é transferido para Hospital Sírio Libanês, em São Paulo

Geizyara Brandão

O deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB) foi transferido na manhã desta terça-feira (15) para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O parlamentar estava internado desde domingo (13) no Hospital Samel, em Manaus, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Desde então ele havia passado por duas cirurgias e continuava em estado grave.

A transferência dele para São Paulo iniciou por volta das 8h de hoje. Juntamente com uma equipe médica especializada do Hospital Sírio Libanês, o parlamentar saiu do Hospital Samel, localizado no Centro, em uma ambulância rumo ao Aeroporto Eduardo Gomes, na Zona Oeste. Por volta das 9h10, o avião com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel decolou da pista.

Ontem à tarde, a equipe médica do Hospital Sírio Libanês esteve em Manaus para verificar a situação do parlamentar e avaliar a transferência dele para São Paulo.

A cirurgia mais recente nele foi realizada também ontem, com objetivo de drenar sangramento no cérebro. A ex-esposa de Sabino, a ex-deputada estadual Vera Castelo Branco, disse à reportagem que os exames haviam constatado fluxo sanguíneo cerebral no parlamentar e descartado a suspeita de morte cerebral.

Antes desta cirurgia, Sabino havia passado por outro procedimento na madrugada de segunda-feira (14), procedimento este bem sucedido, conforme a assessoria de imprensa do parlamentar. A internação de Sabino aconteceu na noite de domingo (13) após ele sofrer o AVC.

Segundo a ex-deputada Vera Lúcia, no momento do AVC Sabino estava sozinho em casa. A ex-mulher disse que ele teria ligado para a portaria após sentir uma forte dor de cabeça e, em seguida, chamado um vizinho médico. Após isso, ele foi imediatamente para o hospital.

Histórico

Sabino tem 52 anos e, até então, atuava como deputado federal do Amazonas suplente, substituindo Marcos Rotta (PSDB), que se afastou do cargo para assumir o posto de vice-prefeito de Manaus. Ele é pai do vereador de Manaus Reizo Castelo Branco.

Sabino foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2006. Antes de ser deputado federal, havia sido vereador por três mandatos. Ele ficou famoso em Manaus ao apresentar o programa “Bronca Na TV”, voltado para casos policiais e ajuda de pessoas carentes.

Ele também já se candidatou ao cargo de prefeito de Manaus em 2012. Em 2014, Sabino Castelo Branco não conseguiu se reeleger para o mandato de deputado federal, mas acabou assumindo o cargo por ser suplente de Rotta.

