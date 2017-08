Deputado federal Sabino Castelo Branco sofre AVC e está em estado grave na Samel

Deputado federal Sabino Castelo Branco, sofreu um AVC (Foto: Diego Janatã)

O deputado federal Sabino Castelo Branco (PTB – AM), deu entrada em estado grave no centro cirúrgico do Samel hospital, na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro, Zona Sul de Manaus. O parlamentar sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e está entre a vida e a morte.

Segundo informações, o deputado que também é apresentador de um programa de TV, chegou à unidade hospitalar passando muito mal e com hemorragia na cabeça. Sabino permanece entubado e respira com ajuda de aparelhos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Não há informações o que causou o AVC.

Polêmicas

Após assumir o romance nas redes sociais com a modelo e estudante universitária Mariana Carolina Castilho de Oliveira, 20, Sabino Castelo Branco foi alvo de várias brincadeiras.

A jovem recentemente denunciou o ex-namorado, carioca Artur Almeida Barreira, 28, na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), na Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo ela, a denúncia foi motivada após descobrir que o namorado era traficante de drogas e por ser ameaçada de morte.

Em outra polêmica, dessa vez em abril deste ano, o parlamentar foi ameaçado por supostos traficantes da facção criminosa Família do Norte (FDN), após declarar que iria solicitar a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as facções criminosas que agem no Brasil. Após as intimidações, Sabino pediu proteção e fez Boletim de Ocorrência (B.O).

Fonte: diariomanauara