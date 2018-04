Deputado estadual Vicente Lopes se envolve em acidente e ameaça policiais militares na Ponta Negra

Manaus – Na noite deste domingo, 29, o deputado estadual Vicente Lopes do PV, teria se envolvido em um acidente de trânsito na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações extraoficiais repassadas a nossa equipe de reportagem, o deputado teria desrespeitado os policiais militares que estavam na ocorrência e que logo em seguida teria feito uma ligação ao governador Amazonino Mendes se queixando dos agentes de segurança. Segundo informações obtidas com exclusividade ao portal CM7, o governador teria ordenado a liberação do deputado e que não fosse registrado o boletim de ocorrência na delegacia.

Uma equipe de reportagem do Portal Em tempo esteve no local do acidente e foi impedida de chegar próximo ao veículo para narrar o fato. Nós tentamos contato com a assessoria de imprensa do deputado citado, mas não conseguimos pois os telefones estão desligados.

Fonte: Portal cm7