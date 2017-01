DENÚNCIA – Residencial Rio Madeira em Humaitá tem 54 casas vazias, e mais de 30 alugadas, quando deveriam estar ocupadas por seus contemplados

Projetadas para transformar sonhos em realidade e trazer dignidade e bem-estar aos contemplados, o Conjunto Residencial Rio Madeira em Humaitá construído pelo governo federal através do “Programa Minha Casa Minha Vida” e entregues no mês de setembro pelo ex-prefeito do município José Cidenei Lobo do Nascimento (Dedei Lobo) e agentes representantes da Caixa Econômica Federal, beneficiaram 500 famílias que receberam as chaves de sua casa própria.

Nossa redação recebeu várias denúncias de que haveriam mais de 55 casas que estariam fechadas e sem “donos” até hoje, mesmo passados 90 dias de sua entrega oficial. Fomos informados ainda que, muitos beneficiários contemplados, estariam alugando suas casas e até mesmo assentando outras pessoas nas mesmas, somente para continuarem como proprietários, mas que na verdade não estariam precisando de fato do imóvel sorteado pelo Caixa.

Visitamos na manhã deste domingo (22) o residencial para constatar a veracidade das denúncias acima citadas, e nos surpreendemos ao conferir que 54 residências ainda continuam vazias, outras 30 estariam sendo ocupadas não pelos beneficiários, mas sim pelos representantes dos mesmos, descobrimos ainda que, existem casas que estão alugadas até mesmo por profissionais em medicina.

Colhemos depoimento de uma testemunha residente no local, para verificarmos se ele tinha conhecimento dos fatos, e ele não somente confirmou como apontou diversos casos de seu conhecimento. Diante dos fatos apurados entramos em contato com a assistente social responsável Lia Santos para dar ciência dos fatos apurados por nossa redação.

Em suas palavras a assistente disse que, já havia comunicado a Caixa Econômica sobre os fatos, e nominou 76 usuários que estariam descumprindo o contrato assinado por eles e que somente a Caixa Econômica poderia reintegrar as residências vazias, para serem repassadas a novos contemplados cadastrados no programa social em Humaitá. Questionamos se a assistente tinha conhecimento sobre a existência de casas alugadas e cedidas a terceiros, ela nos respondeu que sim e que as providencias já haviam sido tomadas, e que estaria aguardando a visita dos representantes da Caixa Econômica no município para procederem a retirada dos beneficiados que descumpriram os contratos.

Procuramos ainda o prefeito do município Herivaneo Vieira de Oliveira para questiona-lo sobre a denúncia apurada. O prefeito disse que todos casos serão apurados e mesmo a prefeitura não tendo responsabilidade sobre as questões apresentadas, ele já estava cobrando dos representantes da Caixa em Manaus para resolverem o mais breve possível, pois, não compactua com coisas erradas, e sabe que ainda temos centenas de famílias que sonham em ter seu lar para viver com seus filhos. Herivaneo encerrou dizendo que tudo será feito de forma transparente para que, a justiça seja feita diante dos olhos de todos!

Gravamos um vídeo reportagem sobre os fatos aqui relatados, que serão divulgados nas redes sociais da internet para que todos possam tomar conhecimento dos fatos aqui relatados. Estaremos de olho, cobrando e acompanhando os procedimentos referentes a este caso.