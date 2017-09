DENARC – 7 kg de cocaína em ônibus na BR-319

Um trabalho de investigação desenvolvido por agentes do Departamento de Narcóticos (Denarc)

culminou com a prisão de três pessoas envolvidas no tráfico de drogas e apreendeu quase 7 quilos de cocaína em de um ônibus de turismo que seguia para a cidade de Lábrea/AM. A abordagem aconteceu no KM 100 da BR-319,

sentido Humaitá (AM).

Os agentes montaram uma barreira na rodovia e abordaram o veículo, onde durante revista, foi localizado o entorpecente em um compartimento de bagagem. Um casal identificado como Alexandre Macena da Silva e Tatiana Silva Lemos, assumiram a propriedade da droga e delataram o motorista e o cobrador do ônibus, que receberiam um valor para transportar o entorpecente até o destino final.

O casal, o motorista e cobrador receberam voz de prisão e foram encaminhados para o Denarc, onde foi descoberto que Alexandre o vulgo “chininha” está no sistema de semiaberto.