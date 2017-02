Defesa Civil antecipa ajuda humanitária para municípios do Juruá

A Defesa Civil do Estado prepara para a próxima semana, a distribuição de ajuda humanitária aos municípios de Guajará e Ipixuna, localizados na calha do Juruá, que decretaram situação de emergência por conta da enchente. Outras cinco cidades da mesma região estão sendo monitoradas e permanecem em alerta, emitido no último dia 10 de janeiro.

“Com a análise contínua do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Estado (CEMOA), foi possível antecipar as ações de resposta ao desastre e já na próxima semana, iremos começar a distribuição de 12 toneladas de ajuda humanitária”, afirmou o Secretário Executivo do órgão, coronel Fernando Pires Júnior.

A ajuda humanitária, oriunda dos Governos Federal e Estadual, foi enviada com antecedência aos municípios, após avaliação de que o nível do rio apresentava elevação acima da média.

O material humanitário enviado a mais de 15 dias contêm alimentos não perecíveis, kit´s de medicamentos para a saúde básica, e para prevenir doenças de veiculação hídrica, hipoclorito de sódio para a purificação da água, kit´s dormitório e de higiene pessoal.

Nos dois municípios 2.106 famílias já foram afetadas. As cidades de Juruá, Carauari, Itamarati, Eirunepé e Envira permanecem em Situação de Alerta, com possibilidade de evolução para Situação de Emergência.

*Com informações da assessoria

Foto: Defesa Civil AM