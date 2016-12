DEDEI LOBO SERÁ HOMENAGEADO LOGO MAIS AS 14H EM MANAUS

O prefeito de Humaitá, Jose Cidenei Lobo do Nascimento (PMDB), será homenageado na Camara de vereadores de Manaus com a comenda ‘Medalha de Ouro Walter Rayol’, Projeto de Dec. Legislativo de autoria da vereadora Vilma Queiroz.

O prefeito de Humaitá colhe nos últimos dias de seu mandato um justo reconhecimento por seu desempenho a frente do executivo municipal. Dedei ao longo de sua gestão acumulou prêmios de grande importância como Prefeito Empreendedor por três anos seguidos, ganhou reconhecimento estadual como o município mais limpo e organizado do interior do estado, representou prefeitos do Brasil na Espanha, Inglaterra e Estados Unidos pelo SEBRAE NACIONAL.

DEDEI LOBO conseguiu reconhecimento nacional em Brasília como um dos 40 gestores brasileiros a a ultrapassar a meta do PNDE colocando seu município com saldo positivo na meta do IDEB nacional. O gestor municipal emplacou também em Brasília junto ao TCU cobrança de celebridade nas fiscalizacoes das obras federais, Dedei disse que a demora do TCU nas fiscalizações ocasionam prejuízo aos gestores que perdem até 06 meses de trabalho pela demora do governo federal.

A solenidade de premiacao está marcada para as 14H no Auditório da Câmara Municipal de Manaus… E nossa redação está por aqui acompanhando tudo pra informar você!