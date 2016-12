Dedei Lobo presta contas em audiência pública na Câmara de Vereadores em Humaitá

A Prefeitura Municipal de Humaitá em conformidade com a Lei de responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar nº 141 apresentou em solenidade pública a prestação de contas referente o 3º quadrimestre do ano de 2016.

Após a abertura do evento, proferida pelo presidente da Câmara de Vereadores, o contador municipal, Erisom da Costa apresentou os relatórios das ações contábeis do município a todos os vereadores presentes, e a população em geral. O prefeito de Humaitá Dedei Lobo (PMDB), agradeceu aos presentes e logo em seguida expôs comentários referentes a aplicação dos recursos recebidos ao longo do quadrimestre em que se encerra sua gestão, registrando seu esforço e dedicação ao município ao longo de sua administração municipal..

O controlador do município Erisom da Costa, apresentou detalhadamente de forma clara e objetiva como foram aplicados os recursos no exercício do 3º quadrimestre de 2016. Terminada a apresentação, foi aberta a palavra aos presentes para os esclarecimentos e questionamentos dos presentes a solenidade o prefeito esclareceu os questionamentos dos presentes e logo em seguida foi encerrada a audiência pública no auditório da câmara de vereadores.