DEDEI LOBO É O ‘NOVO’ SECRETÁRIO DE PRODUÇÃO DO AMAZONAS

Nomeado Secretário Extraordinário do governo na gestão do ex-governador José Melo (PROS) o ex-prefeito José Cidenei Lobo do Nascimento será o ‘novo’ Secretário de Produção do Estado, fontes ligadas ao governador interino David Almeida (PSD) confirmaram a nomeação de Dedei Lobo na SEPROR substituindo Hamilton Casara.

Outro ex-prefeito que também assumirá um cargo de grande importância é o de Manicoré, Lúcio Flavio do Rosário que será nomeado Presidente do IDAM reforçando o ‘novo secretariado’ da gestão do governador interino, nomeações devem ocorrer hoje (10) em Manaus.

Com a nomeação de Dedei lobo e lúcio Flavio do Rosário o setor primário do estado será gerido por dois destaques do interior fortalecendo a produção agrícola do estado, Dedei Lobo disse que pretende alavancar a produção rural incentivando a produção oriunda de cada região produtiva, Dedei Lobo é formado agronomia, e conhece toda a cadeia produtiva de seu estado.

Lúcio Flavio ex-prefeito de Manicoré disse que vai encarar a missão de gerenciar o IDAM procurando manter em funcionamento todo o sistema da pasta, ouvindo as necessidades do setor, procurando melhorar o que não tem funcionado a contento. Lúcio Flavio também foi destacado também como um grande gestor quando esteve prefeito de sua terra natal que é Manicoré.

Nossa equipe de redação do site acrítica de Humaitá deseja sucesso aos dois representantes do interior.