Dedei Lobo e Herivaneo Seixas entregam a 4ª Unidade Básica de Saúde em Humaitá

Foi inaugurado no final da tarde desta sexta-feira (30) no Residencial Rio Madeira a 4ª Unidade Básica de Saúde no município de Humaitá.

O prefeito Dedei Lobo (PMDB) em companhia do vice-prefeito Herivaneo Seixas (PROS) que deverá assumir a prefeitura a partir do 1º dia do ano de 2017 entregaram oficialmente a nova UBS no Residencial Rio Madeira que fica a cerca de 07 km do município.

Com a presença de centenas de pessoas na solenidade, Dedei Lobo recebeu uma homenagem especial realizada pela secretaria municipal de saúde, que fez uma retrospectiva dos avanços conquistados na gestão de Dedei Lobo nos últimos 08 anos.

O vice-prefeito Herivaneo Seixas enumerou diversas qualidades de seu colega Dedei dizendo já estar com saudade do amigo, se referindo aos dias finais de mandato, uma vez que já assumirá o mandato como prefeito titular na tarde deste domingo, em solenidade de posse que deverá acontecer as 17 horas no Ginásio da Escola Estadual Patronato Maria Auxiliadora. Herivaneo agradeceu ao prefeito Dedei pelo companheirismo recebido ao longo dos quatro anos em que esteve ao seu lado como vice-prefeito, disse ainda que, pretende governar mantendo a mesma pegada do atual gestor, pois quer ter seu nome registrado em Brasília na galeria em que já estão os nomes de Dedei Lobo e Renato Pereira Gonçalves. Herivaneo encerrou suas palavras pedindo o apoio de todos durante seu mandato como gestor.

Dedei Lobo agradeceu ao seu colega Herivaneo Seixas, dizendo que ele foi um ótimo vice-prefeito que trabalhou sempre em harmonia e em sintonia com ele afirmando que, jamais teve problemas algum com seu colega ao longo de seu mandato como executivo municipal. Dedei Lobo agradeceu aos funcionários da saúde através do secretário municipal Cleomar Scandolara, que foi esforçado e competente ao longo de sua gestão, Dedei Lobo falou ainda sobre a homenageada Adriana Dantas da Rocha Bernadino que prestou um grande serviço no atendimento hospitalar, mantendo o respeito e trazendo conforto a todos aqueles que precisavam de atendimento médico no hospital de Humaitá. Dedei convidou o esposo e o filho da saudosa técnica de enfermagem para o descerramento da fita de inauguração da nova unidade. Em seguida foi descerrado também a placa oficial da obra e logo após servido um coquetel aos presentes na solenidade.