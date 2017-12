DEDEI LOBO E ANTÔNIO ROQUE LONGO, RECEBEM MEDALHA DE ORDEM DO MÉRITO LEGISLATIVO, NA ALEAM

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizará nesta quinta-feira (14), a entrega da comenda da Ordem do Mérito Legislativo para 27 personalidades das mais diferentes áreas de atuação no Amazonas. A cerimônia será realizada no auditório Belarmino Lins, na sede do Legislativo Estadual.

Como ocorre todos os anos, cada deputado estadual faz a indicação de um agraciado para receber a comenda. Neste ano, serão entregues 27 medalhas, sendo 24 dos parlamentares, uma do Conselho da Ordem e dois da Mesa Diretora.

A Medalha foi instituída nos termos da Resolução Legislativa nº 319, de 14 de agosto de 2002, consubstanciada no Projeto de Resolução Legislativa nº 16, de 1º de agosto de 2002.

A Ordem do Mérito Legislativo é concedida a soberanos chefes de Estado e de governo, políticos, magistrados, membros do Ministério Público, militares, diplomatas, professores, cientistas, escritores, servidores, desportistas e outras personalidades, pelos respectivos e relevantes serviços vinculados ao cumprimento do interesse público.

A comenda compreende a categoria Grande Mérito, destinada a premiar pessoas vinculadas às áreas cultural, científica, desportiva, empresarial e para homenagear o exemplar comportamento de agentes públicos no exercício de suas respectivas carreiras funcionais. Entre a lista dos agraciados estão o ex-secretário da SEPROR Dedei Lobo e o prefeito de Apuí Antonio Roque Longo.

LISTA DOS AGRACIADOS

Agraciados Indicação

José Cidenei Lobo Mesa diretora

José Maria da Rocha Junior Conselho da Ordem

Elzimar dos Santos Ferreira Abdala Fraxe (Podemos)

Rodrigo Barbosa Froes Adjunto Afonso (PDT)

Magno Malta Alcimar Maciel

Carla Maria Santos dos Reis Alessandra Campêlo (PMDB)

Paulo Mafra Belarmino Lins (PROS)

Juliana Gomes Tuma Carlos Alberto (PRB)

Jamilson Ribeiro Carvalho David Almeida (PSD)

Márcio André Lopes Cavalcante Dermilson Chagas (PEN)

Marcos Vinicius Poinho de Encarnação Donmarques Mendonça (PSDB)

Ednilza Guedes Corrêa Pereira Dr Gomes (PSD)

Simone Verônica Mendes Francisco Souza (Podemos)

Jaques Ferreira de Souza Junior Augusto Ferraz (DEM)

Dom José albuquerque de Araújo José Ricardo (PT)

Mirian Lins Fernandes Wanderley Dalas (PMDB)

Ricart Campos Marques Josué Neto (PSD)

Marcos Antônio Rico Ricardo Nicolau (PSD)

Gerson Antônio dos Santos Mourão Luiz Castro (REDE)

Alsemo Queiroz Chixaro Mário Bastos (PSD)

Andreson Adriano Oliveira Cavalcante Orlando Cidade (Podemos)

Joana D’arc dos Santos Cordeiro Platiny Soares (DEM)

José Valmir Martins de Lima Sabá Reis (PR)

Francisco Ferreira Batista Serafim Corrêa (PSB)

Dalmir Pacheco de Souza Sinésio Campos (PT)

Dante Luis Garcia Rivera Vicente Lopes (PMDB)

Antonio Roque Longo Mesa diretora