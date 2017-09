Decretado situação de emergência por 180 dias no município por motivo do vendaval

Conforme Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 22/09/2017. Edição 1946 publicamos o DECRETO Nº 023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 que “Declara Situação de Emergência na Sede e áreas rurais do Município do Careiro/AM, atingidas por desastre natural relacionada com tempestade”