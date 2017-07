DECPEÇÃO DE EDUARDO BRAGA EM HUMAITÁ/AM e a TRAMA CONTRA A POPULAÇÃO AMAZONENSE!

O candidato ao Governo do Amazonas Eduardo Braga, também conhecido como nos meios policiais como “Boca”, visitou a cidade de Humaitá/AM, no dia 15 próximo passado, em campanha eleitoral. E saiu chutando vento, haja vista, a pífia adesão da população humaitaense em prol da sua candidatura apoiada por pseudaslideranças locais, incluindo ai, o ex prefeito Roberto Rui, de péssima memoria.

O “Cadeirudo” é tido pela população humaitaense como “persona non grata”, pois, em sua primeira eleição para governador obteve uma votação expressiva no município, no entanto, sua índole de pessoa “sem palavra” abandonou-nos à própria sorte e nos empurrou para último plano da sua derrocada administração. Aliás, sua administração vendeu o Estado do Amazonas para ONGs e países estrangeiros através do FAS – Fundo Amazônia Sustentável, para impedir o desenvolvimento econômico e social da nossa região.

Os investimentos foram cortados e a cidade de Humaitá/AM amargou prejuízos sociais incalculáveis. Durante o período que passou à frente do Ministério de Minas e Energia, Eduardo Braga, com raiva dos amazonenses pelo motivo de ter perdido às eleições, massacrou o Estado do Amazonas, instituindo aumento de combustível e energia elétrica. O rancor contra nossa gente é manifestado em suas atitudes como parlamentar, demonstrando a falta de compromisso com o Estado do Amazonas.

O dito cujo está trabalhando para retirar a Zona Franca de Manaus, através da implantação de Projetos de Zona Livres de Comércio no Estado do Pará, de onde ele é originário, pois, com a criação de incentivos fiscais longe da cidade de Manaus/AM, as empresas migrarão, e deixarão milhares de pessoas trabalhadoras passando necessidades e desempregadas. Esse é o representante que não queremos, um verdadeiro “traíra”!

Portanto, em defesa do AMAZONAS e da cidade de HUMAITÁ/AM tenho certeza que daremos a resposta merecida contra esse cidadão para extirpá-lo de uma vez por toda do cenário político amazonense, definitivamente!

Dr. Carlos Evaldo Terrinha de Souza